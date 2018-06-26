2018-06-26T00:57:33+03:00
Политика

СМИ: В Китае заблокировали сайт HBO после оскорбления Си Цзинпина

Ведущий вечернего шоу Джон Оливер сравнил главу КНР с Винни Пухом, у которого "очень маленький мозг"
Юлия ДИВЕЕВА
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Телеведущий НВО Джон Оливер. Фото: скришот видеоТелеведущий НВО Джон Оливер. Фото: скришот видео
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В Китае заблокирован сайт американского телеканала HBO. Решение было принято после оскорбительных высказываний в адрес главы КНР Си Цзиньпина.

Как пишет газета South China Morning Post, в вечернем шоу Last Week Tonight британского комика Джона Оливера прозвучали несколько острот о Китае и пандах.

«Китай - страна, на счету которой огромные технологические достижения, но она все еще не может заставить панд спариваться», - пошутил ведущий программы.

Кроме того, Оливер сравнил Си Цзинпина с Винни Пухом из диснеевских мультфильмов, описав его, как медвежонка «с очень маленьким мозгом». Он указал, что глава Китая снимает ограниченния, введенные в стране при Мао Цзэдуне, но при этом не изменяет конституцию страны, оставаясь у руля бесконечно долго.

Через несколько дней после выхода этой программы цензоры КНР заблокировали доступ к сайту телеканала и вечернего шоу, а также их аккаунтам в соцсетях. Телеканал присоединился к длинному списку СМИ, заблокированных в Китае. В нем также Google, YouTube, социальные сети Twitter, Facebook, Instagram.

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