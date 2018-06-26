В России создадут сверхтяжелый самолет на замену «Руслану»

СЕГОДНЯ 05:57 2018-06-26T05:57:56+03:00

Разработка эскизного проекта начнется в 2018 году

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Новый сверхтяжелый транспортный самолет будет создан в Росии на замену Ан-124 «Руслан». Разработку эскизного проекта начнет в этом году Объединенная авиастроительная корпорация.

В своем годовом отчете компания называет в качестве одного из приоритетов, подготовку и согласование Минпромторгом технико-экономического обоснования проекта этого воздушного судна, пишет РИА Новости.

Ранее командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов отмечал, что решение о возобновлении производства «Руслана» пока не принято. Выпуск самолетов был остановлен в 2003 году.

Вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин в свою очередь подчеркивал, что возобновление выпуска Ан-124 – «решаемая, хотя и трудная задача».

Ан-124-100 — один из самых грузоподъемных самолетов в мире, созданный в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова (Украина), совместно с ведущими советскими НИИ и предприятиями.