В бундестаге рассказали о потерях Германии от антироссийских санкций
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что именно его страна терпит наибольшие потери от введения Евросоюзом санкций в отношении России. Именно поэтому он всегда выступал против подобных ограничительных мер и намерен продолжать так поступать.
"Санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам Германии. Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех", - сказал депутат.
Он напомнил, что Германия во многом ориентируется именно на экспорт, но, согласно данным Института мировой экономики в Киле, из-за антироссийских санкций Берлин ежемесячно теряет 618 млн долларов. В целом, потери этого государства от ограничительных мер в отношении другой страны составляют 40% всего ущерба, который несут государства Евросоюза.
"Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?", - цитирует газета "Известия" Фронмайера.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что после введения антироссийских санкций ежемесячный экспорт ФРГ в нашу страну сократился в среднем на 727 миллионов евро.