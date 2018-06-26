В бундестаге рассказали о потерях Германии от антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 07:13 2018-06-26T07:13:15+03:00

В бундестаге рассказали об экономических потерях от антироссийских санкций Фото: REUTERS

Депутат Макус Фронмайер признался, что ФРГ страдает от такой политики ЕС сильнее всех других стран-членов сообщества

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Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что именно его страна терпит наибольшие потери от введения Евросоюзом санкций в отношении России. Именно поэтому он всегда выступал против подобных ограничительных мер и намерен продолжать так поступать.

"Санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам Германии. Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех", - сказал депутат.

Он напомнил, что Германия во многом ориентируется именно на экспорт, но, согласно данным Института мировой экономики в Киле, из-за антироссийских санкций Берлин ежемесячно теряет 618 млн долларов. В целом, потери этого государства от ограничительных мер в отношении другой страны составляют 40% всего ущерба, который несут государства Евросоюза.

"Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?", - цитирует газета "Известия" Фронмайера.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что после введения антироссийских санкций ежемесячный экспорт ФРГ в нашу страну сократился в среднем на 727 миллионов евро.