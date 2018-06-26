2018-06-26T08:17:44+03:00
Политика

Армию США вооружат пейнтбольными винтовками

Оружие нелетального действия планируется использовать в реальных боевых операциях
Юлия ДИВЕЕВА
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Американские солдаты будут вооружены пейнтбольным оружиемАмериканские солдаты будут вооружены пейнтбольным оружиемФото: REUTERS
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Пентагон закупает крупные партии пейнтбольных винтовок для использования их в боевых операциях в Афганистане, как оружие нелетального действия. Заряжать такие ружья будут шариками не с краской, а с перцовым аэрозолем.

Как пишет журнал Popular Mechanics, что Сухопутные силы США подписали договор с компанией Pepperball на 650 тысяч долларов. За эти деньги американская армия получит комплекы Variable Kinetic Systems (VKS), использующие пейнтбольный принцип.

Шарики будут заряжать синтетическим порошком ванилиламид пеларгоновой кислоты, которая при распылении вызывает временную потерю зрения и делает человека недееспособным на короткое время.Также в снарядах для винтовок будут использовать слезоточивый газ и вещество комбинированного действия.

Пистолеты и ружья от Pepperball обладает высокой скорострельностью, а эффективная дальность стрельбы VKS может достигать 50 метров. Сама винтовка похожа на карабин M4, которым вооружена армия США

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