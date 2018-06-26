2018-06-26T12:08:49+03:00
Политика

"Не планируется": ОАК опровергла создание самолета на замену "Руслану"

Корпорация собирается принять меры по поддержанию исправности имеющегося парка Ан-124
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет Ан-124 "Руслан"Самолет Ан-124 "Руслан"Фото: Елена РАКОВА
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Объединенная авиастроительная корпорация пока не планирует заниматься проектированием нового сверхтяжелого транспортного самолета, который мог бы заменить Ан-124 "Руслан", созданный еще в первой половине 1980-х годов. Такое заявление сделали в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации ОАК, тем самым опровергнув появившиеся ранее в СМИ сообщения.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что уже якобы в этом году корпорация могла начать разработку нового грузоподъемного самолета, поскольку выпуск "Руслана" был остановлен еще в 2003 году.

"Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОАК.

Между тем, эскизное проектирование Ил-276 в рамках программы создания среднего военно-транспортного самолета сейчас действительно ведется. Он должен будет заменить Ан-12, передает ТАСС.

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