2018-06-26T15:52:55+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Дания - Франция: Манданда начнет поединок в воротах у французской команды

Стал известен стартовый состав вице-чемпионов Европы 2016 на игру в "Лужниках"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь сборной Франции Стив Манданда.Вратарь сборной Франции Стив Манданда.Фото: REUTERS
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Во вторник, 26 июня, в Москве на стадионе "Лужники" сборная Франции, которая два года назад стала вице-чемпионами Европы на домашнем Евро, сыграет свой последний матч на групповом этапе ЧМ-2018. У французов - прекрасные перспективы в этом чемпионате мира.

На последний же матч в группе у них есть несколько неожиданностей в составе. Главная из которых - появление в воротах голкипера Стива Манданда.

Состав сборной Франции на игру: Манданда, Кимпембе, Варан, Сидибе, Эрнандес, Канте, Нзонзи, Гризманн, Лемар, Жиру, Дембеле.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Дания - Франция.

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