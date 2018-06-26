ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о деятелях времен Гражданской войны

СЕГОДНЯ 18:27 2018-06-26T18:27:40+03:00

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Нынешнее лето - полоса 100-летних юбилеев. Июнь 1918-го - начало Гражданской войны. Июль - расстрел отрекшегосяот престола царя Николая II вместе с семьей. Август - начало «красного террора»...

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к этим неоднозначным датам. И на чьей они были бы стороне100 лет назад. Оказалось, на стороне «красных» было бы вдвое больше наших современников (16%), чем на стороне «белых» (7%). Но абсолютное большинство - 67% россиян считают, что в чем-то и правы, и виноваты были обе стороны. И они в равной степени не имеют отношения к сегодняшней жизни.

Результаты опроса россиян.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Но настоящая сенсация опроса — то, что последний российский царь Николай II обогнал по популярности не только Ленина, но и лидера опросов последних лет Сталина (см. таблицу). А это говорит уже о некоем переломе в сознании россиян. То ли на них подействовал скандал вокруг фильма «Матильда», то ли причисление Николая к лику страстотерпцев? Но если так пойдет дальше, царь может запросто вытеснить вождя народов из поговорки «Сталина на них нет».