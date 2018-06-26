Верховный суд поддержал указ Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран

СЕГОДНЯ 19:37 2018-06-26T19:38:10+03:00

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Верховный суд США поддержал указ президента страны Дональда Трампа о временном запрете на въезд на территорию страны граждан семи стран.

Решение было принято пятью голосами судей против четырех. Они признали законным право главы государства вводить ограничения и принимать решения в отношении вопросов национальной безопасности, передает ТАСС.

Напомним, президент США ранее временно запретил въезд на территорию страны гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. Несколько судебных инстанций местного уровня признали этот указ незаконным. Позже из списка убрали Ирак и Судан, но внесли Чад и КНДР, а также чиновников Венесуэлы.

Верховный суд изучал третий вариант указа, по которому гражданам семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Также запрет распространяется на чиновников Венесуэлы и членов их семей.