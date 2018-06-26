2018-06-26T23:15:54+03:00
Политика

Украинский омбудсмен назвала условие встречи Москальковой с Одинцовым

По словам Людмилы Денисовой, она поможет российской коллеге в обмен на посещение Романа Сущенко
Екатерина БОЛГОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова предложила российской коллеге Татьяне Москальковой помощь во встрече с арестованным в Киеве россиянином Максимом Одинцовым в обмен на посещение осужденного в России украинца Романа Сущенко.

Напомним, ранее стало известно, что Москалькову не пустили к Одинцову в СИЗО Киева.

"С целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченной РФ по актуальным просьбам", — написала Денисова в Facebook.

Она также обратилась к Москальковой с просьбой "способствовать… посещению гражданина Украины Романа Сущенко".

Напомним, российские военные Одинцов и Александр Баранов были задержаны Службой безопасности Украины в ноябре 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны РФ назвало это похищением.

Сущенко задержали в Москве осенью того же года. По данным ФСБ, сотрудник главного управления разведки украинского минобороны собирал конфиденциальные данные о Вооруженных сил России и Росгвардии. Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии по делу о шпионаже.

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