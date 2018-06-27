2018-06-27T14:55:11+03:00
Политика

Пушков ответил на заявление генсека Совета Европы о «последнем сроке» по уплате взноса

По словам российского сенатора, Совету Европы не стоит ставить России подобные ультиматумы
Екатерина БОЛГОВА
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Член Совета Федерации Алексей ПушковЧлен Совета Федерации Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывание генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о "последнем сроке" по уплате российского взноса.

Сенатор заявил, что Совету Европы не стоит ставить Москве "крайних сроков" и ультиматумов, так как инициаторами кризиса в отношениях между Россией и организацией стал Страсбург. На этом основании политик порекомендовал Ягланду обратиться с такими ультиматумами к другим государствам.

"Ультиматумы и крайние сроки для снятия санкций с России надо ставить Украине и ее союзникам в ПАСЕ", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что 30 июня 2018 года будет последним сроком для уплаты российских взносов. По его словам, он сделал "все от него зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему".

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