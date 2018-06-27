Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта

СЕГОДНЯ 17:54 2018-06-27T17:54:32+03:00

Госпошлина за выдачу загранпаспорта вырастет до 5 тысяч рублей, а для граждан младше 14 лет - до 2,5 тысячи рублей

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В среду, 27 июня, Совет Федерации одобрил закон об повышении государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Также документ подразумевает увеличение госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения для граждан младше 14 лет с 1,5 тысячи до 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, закон вводит новый вид государственной пошлины - за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Речь идет о документе, изготавливаемом из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. Размер новой пошлины составит 1,5 тысячи рублей. Государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения нового образца составит 3 тысячи рублей.

Если закон будет подписан президентом России, то вступит в силу через месяц после официального опубликования, передает ТАСС.