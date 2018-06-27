2018-06-27T20:13:58+03:00
Политика

Контактная группа по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля

Об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Полномочный представитель России в Контактной группе Борис ГрызловПолномочный представитель России в Контактной группе Борис ГрызловФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В среду, 27 июня, трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу договорилась о прекращении огня с 1 июля в связи с началом сезона уборки урожая. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании Контактной группы принято заявление о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая. Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года 00:01 по киевскому времени", - заявил Грызлов.

Он отметил, что члены Контактной группы также рассмотрели вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения у Станицы Луганская.

"Дальнейший прогресс непосредственно связан с согласием Украины отвести (от линии соприкосновения) силы и средства. При этом ЛНР подтверждает готовность выполнения обязательств по разведению на этом участке", - добавил Грызлов.

По его словам, миссия ОБСЕ не раз отмечала соблюдение необходимых условий, в соответствии с подписанными документами.

"Но несмотря на это, разведение так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам", - подытожил Грызлов, передает "Интерфакс".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018
Наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа остается Хельсинки
Силуанов заявил, что реальные зарплаты россиян в 2018 году вырастут на 6,3%
Умер Джо Джексон — отец Майкла Джексона
Си Цзиньпин: «Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно»
Telegram снова заработал после сбоя
ОЗХО приняла британский проект изменения мандата, наделяющий организацию правом устанавливать виновных в химатаках
В Москве продлён "жёлтый" уровень погодной опасности на 28 июня из-за сильной жары
На Красной площади состоится мексиканский карнавал «День мертвых»
Путин пообещал поделиться с США опытом проведения чемпионата мира по футболу
В Сербии приговорили к заключению вдову Милошевича
Пожар в московском ТЦ "Атриум": из здания эвакуируют посетителей
В Зеленограде годовалый ребёнок выпал с 13 этажа и остался жив
Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта
Адвокаты женщин, обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына, требуют их освобождения
В московском ресторане быстрого питания ограбили бизнесмена
Путин 28 июня посетит парк футбола ЧМ- 2018 на Красной площади
Трамп поддержал закон о риске иностранных инвестиций
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась от приема у генсека Совета Европы
МИД РФ: негативная позиция Дании не изменит планов по реализации Северного потока - 2
В Минобороны Португалии призвали НАТО не зацикливаться на России
Сбивший насмерть беременную женщину Михаил Исаханов не признал свою вину
Путин на встрече с Болтоном выразил надежду на улучшение отношений России и США
Британия выделит Украине более 6 млн долларов на «противостояние российской дезинформации»
Турция обвинила Евросоюз в несправедливом отношении
«Подъемные» в полмиллиона рублей получат молодые врачи в Вологодской области