Контактная группа по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля

СЕГОДНЯ 20:13 2018-06-27T20:13:58+03:00

Об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов

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В среду, 27 июня, трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу договорилась о прекращении огня с 1 июля в связи с началом сезона уборки урожая. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании Контактной группы принято заявление о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая. Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года 00:01 по киевскому времени", - заявил Грызлов.

Он отметил, что члены Контактной группы также рассмотрели вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения у Станицы Луганская.

"Дальнейший прогресс непосредственно связан с согласием Украины отвести (от линии соприкосновения) силы и средства. При этом ЛНР подтверждает готовность выполнения обязательств по разведению на этом участке", - добавил Грызлов.

По его словам, миссия ОБСЕ не раз отмечала соблюдение необходимых условий, в соответствии с подписанными документами.

"Но несмотря на это, разведение так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам", - подытожил Грызлов, передает "Интерфакс".