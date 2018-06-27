Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира

СЕГОДНЯ 22:41 2018-06-27T22:41:51+03:00

Первое место в рейтинге богатейших семей мира заняли наследники основателя сети Walmart Фото: REUTERS

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Агентство Bloomberg составило рейтинг 25 самых богатых семей мира на основе данных Bloomberg Billionaires Index. Общее состояние таких семей в общей сложности составляет более триллиона долларов.

Первое место досталось семье Уолтон, состояние которой оценивается в 151 миллиард долларов. Семья владеет сетью магазинов Walmart. На втором месте - семья Кох. Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха, владеют почти 99 миллиардами долларов.

Почти в 88 миллиардов долларов оценивается состояние наследники владельца компании Mars Фрэнка Марса. На четвертой позиции - несколько семей, владеющих пивной компанией Anheuser-Busch InBev, состояние которых оценивается в 54 миллиарда долларов.

ТОП-5 богатейших семей замыкает семья основателя дома моды Hermеs, которая владеет чуть больше 49 миллиардами долларов.

В рейтинг попали только те семьи, наследство которых хотя передавалось от поколения к поколению. Кроме того, А также в список не вошли семьи, где состояние принадлежит только одному человеку.