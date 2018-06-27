Трамп пообещал встретиться с Путиным во время поездки в Европу

27 Июнь 23:25 2018-06-27T23:26:06+03:00

По словам президента США, переговоры могут пройти после саммита НАТО

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп пообещал встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в даты своей поездки в Европу. Ранее в Москве состоялась встреча помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с Путиным.

"Я еще не получил полный отчет, похоже, что мы встретимся в не столь отдаленном будущем", - сказал Трамп, выступая в Белом доме в преддверии переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

По словам Трампа, в течение часа он узнает, где именно пройдет встреча с президентом РФ. Он отметил, что переговоры могут состояться после саммита НАТО, возможно, в столице Финляндии.

"Вероятно, встретимся во время моей поездкой по Европе", - сказал Трамп.

Он добавил, что намерен обсудить с российским коллегой украинский кризис и ситуацию в Сирию, передает ТАСС.

Напомним, ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о дате и месте проведения встречи Трампа и Путина.