Трамп пообещал встретиться с Путиным во время поездки в Европу
Президент США Дональд Трамп пообещал встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в даты своей поездки в Европу. Ранее в Москве состоялась встреча помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с Путиным.
"Я еще не получил полный отчет, похоже, что мы встретимся в не столь отдаленном будущем", - сказал Трамп, выступая в Белом доме в преддверии переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
По словам Трампа, в течение часа он узнает, где именно пройдет встреча с президентом РФ. Он отметил, что переговоры могут состояться после саммита НАТО, возможно, в столице Финляндии.
"Вероятно, встретимся во время моей поездкой по Европе", - сказал Трамп.
Он добавил, что намерен обсудить с российским коллегой украинский кризис и ситуацию в Сирию, передает ТАСС.
Напомним, ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о дате и месте проведения встречи Трампа и Путина.