Болтон допустил приезд Трампа на Восточный экономический форум

СЕГОДНЯ 21:39 2018-06-27T21:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о том, что не знает, приедет ли глава государства Дональд Трамп на Восточный экономический форум (ВЭФ). При этом помощник президента допустил такой факт.

"Я не знаю ответа на этот вопрос, хотя это возможно", - сказал Болтон на пресс-конференции в среду, 27 июня.

Как сообщал сайт kp.ru, Болтон находится в Москве с визитом. Он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что в работе ВЭФ примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также ожидается делегация из Северной Кореи. Кроме того, сообщалось, что может приехать и сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

Болтон подчеркнул, что работа с Северной Кореей по теме денуклеаризации после переговоров Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре будет проведена быстро. "Я ожидаю, что вслед за встречей с Сингапуре дискуссии с КНДР по денуклеаризации будут развиваться быстро", - сказал помощник президента США по нацбезопасности, передает ТАСС.