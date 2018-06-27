Путин подписал закон о наказании за продажу краснокнижных животных

27 Июнь 23:56 2018-06-27T23:57:00+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за торговлю продажу редких животных и биоресурсов, занесенных в Красную книгу. Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Так, в статью 258.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, касающаяся незаконной добычи и оборота животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, дополняется новым положением. В частности, вводится наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, а также ограничение свободы до четырех лет.

Также поправки вносятся в статью 253 ("Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ") и статью 258 ("Незаконная охота") УК РФ. Наказание за эти преступления ужесточается до лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.