2018-06-28T04:59:26+03:00
Политика

Путин разрешил МВД депортировать иностранцев из России

Президент подписал закон, дающий право министерству принимать решение о высылке из страны иностранных граждан
Юлия ДИВЕЕВА
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МВД получило полномочия ФМС по депортации иностранцев на законодательном уровнеМВД получило полномочия ФМС по депортации иностранцев на законодательном уровнеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Министерство внутренних дел России получило право определять порядок депортации иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Соответсвующий законопроект подписал сегодня президент Владимир Путин.

В документе уточняется, что выдворение иностранцев должно обязательно согласовываться с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее депортацией из страны занималась лишь Федеральная миграционная служба (ФМС). Эта структура была упразднена, а ее функции – переданы министерству внутренних дел. Но до сегодняшнего дня у МВД не было законодательно закрепленных полномочий.

Напомним, сайт kp.ru сообщал также, что два дня назад ервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины.

Документ поможет вывести из тени и легализовать находящихся на территории России временных беженцев с Украины.

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