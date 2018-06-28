Путин разрешил МВД депортировать иностранцев из России
Министерство внутренних дел России получило право определять порядок депортации иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Соответсвующий законопроект подписал сегодня президент Владимир Путин.
В документе уточняется, что выдворение иностранцев должно обязательно согласовываться с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, ранее депортацией из страны занималась лишь Федеральная миграционная служба (ФМС). Эта структура была упразднена, а ее функции – переданы министерству внутренних дел. Но до сегодняшнего дня у МВД не было законодательно закрепленных полномочий.
Напомним, сайт kp.ru сообщал также, что два дня назад ервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины.
Документ поможет вывести из тени и легализовать находящихся на территории России временных беженцев с Украины.