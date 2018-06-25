2018-06-25T17:59:11+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для украинских беженцев

Украинцам, узаконившим свое пребывание в России, дадут российское гражданство в упрощенном порядке
Илона МИКИЯ
Поделиться:
Комментарии: comments10
«Миграционная амнистия» поможет вывести из тени и легализовать находящихся на территории России временных беженцев с Украины, надеются депутаты.«Миграционная амнистия» поможет вывести из тени и легализовать находящихся на территории России временных беженцев с Украины, надеются депутаты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, внес в нижнюю палату парламента проект о миграционной амнистии для беженцев из Украины.

«Надо признать, что события, сотрясающие украинское общество, длящиеся уже пятый год, не имеют перспективы скорого разрешения. Необходимо законодательное закрепление правового положения граждан Украины, ищущих убежище в России», - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

«Миграционная амнистия» поможет вывести из тени и легализовать находящихся на территории России временных беженцев с Украины, надеются депутаты. Кроме того указывается, что гражданин Украины, «просрочивший срок своего пребывания на территории Российской Федерации, вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории Российской Федерации».

Отмечается, что узаконившие свое пребывание в России временные беженцы Украины вправе получать вид на жительство без промежуточной стадии разрешения на временное проживание (РВП) и затем - претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Вид на жительство, согласно законопроекту, будет выдаваться на три года с правом продления без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»
Нас все-таки остановили. Россия уступила Уругваю 0:3 и теперь сыграет 1 июля в "Лужниках"
Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова
Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Молдавии резолюцию ООН по Приднестровью
Александр Овечкин болеет за сборную России вместе с Глушаковым
Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии
Валентин Гафт болеет за российскую сборную в матче Уругвай-Россия из кардиологического отделения
Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего сотрудничества
Россия проигрывает 0:2 Уругваю после первого тайма на ЧМ-2018
Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов
Ученые выявили заболевание, которое в разы увеличивает риск возникновения рака
В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ
"Вездесущая рука Москвы": глава СБУ обвинил Россию в нападении на цыган во Львове
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня
На юге Франции произошла стрельба
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо
Верховная рада предложила сделать всю рекламу в стране на украинском языке
В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Путин и Эрдоган подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей
Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру
Матч Уругвай - Россия: Кавани и Суарес выйдут с первых минут в атаке уругвайцев на матч
Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице