В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для украинских беженцев

СЕГОДНЯ 17:59 2018-06-25T17:59:11+03:00

«Миграционная амнистия» поможет вывести из тени и легализовать находящихся на территории России временных беженцев с Украины, надеются депутаты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, внес в нижнюю палату парламента проект о миграционной амнистии для беженцев из Украины.

«Надо признать, что события, сотрясающие украинское общество, длящиеся уже пятый год, не имеют перспективы скорого разрешения. Необходимо законодательное закрепление правового положения граждан Украины, ищущих убежище в России», - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

«Миграционная амнистия» поможет вывести из тени и легализовать находящихся на территории России временных беженцев с Украины, надеются депутаты. Кроме того указывается, что гражданин Украины, «просрочивший срок своего пребывания на территории Российской Федерации, вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории Российской Федерации».

Отмечается, что узаконившие свое пребывание в России временные беженцы Украины вправе получать вид на жительство без промежуточной стадии разрешения на временное проживание (РВП) и затем - претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Вид на жительство, согласно законопроекту, будет выдаваться на три года с правом продления без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание.