2018-06-28T11:19:30+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

На ЧМ-2018 установлен рекорд по числу голов в свои ворота

Восемь раз футболисты отмечались автоголами в поединках группового этапа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Восьмой автогол чемпионата мира - мяч от головы голкипера Швейцарии влетает в ворота после удара с пенальти.Восьмой автогол чемпионата мира - мяч от головы голкипера Швейцарии влетает в ворота после удара с пенальти.Фото: REUTERS
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Перед последним днем группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 стало известно об очередном рекорде, который установлен на турнире в России. Уже восемь раз футболисты забивали голы в свои ворота. Ранее прошлым рекордом были шесть автоголов на ЧМ-1998, который прошел во Франции.

"Рекордный" гол в свои ворота забил защитник Мексики Эдсон Альварес в игре против Швеции. Восьмой же автогол случился в матче Швейцария - Коста-Рика. После удара с пенальти Брайана Руиса мяч попал в перекладину, отскочил в голову вратарю швейцарцев Яну Зоммеру и влетел в сетку.

27 июня на ЧМ-2018 грянула громкая сенсация. Южная Корея, победив Германию 2:0, отправила чемпионов мира 2014 досрочно домой. В плей-офф турнира прошли Мексика и Швеция. В конечном итоге образовались еще две пары 1/8 финала - Мексика - Бразилия и Швеция - Швейцария.

Игры плей-офф стартуют на чемпионате мира, начиная с 30 июня.

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