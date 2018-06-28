2018-06-28T11:55:28+03:00
Общество

На одного россиянина приходится 205 тонн мусора

Мусорные полигоны в стране занимают 4 миллиона га и продолжают ежегодно расти
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Генпрокуратура подсчитала вес приходящегося на каждого россиянина мусора.Генпрокуратура подсчитала вес приходящегося на каждого россиянина мусора.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Более 200 тонн отходов приходится на каждого жителя России и ежегодно этот показатель увеличивается, заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"По данным на 1 января этого года, на территории страны размещено свыше 30 млрд тонн отходов. То есть на каждого жителя приходится по 205 тонн", - подчеркнул Буксман на совещании в Иркутске.

Также он отметил, что полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают 4 млн га территории России, а их площадь каждый год возрастает на 300 тысяч га. При этом, по словам заместителя генпрокурора РФ, токсичные вещества, которые содержатся на свалках, угрожают здоровью более 17 млн человек.

Александр Буксман рассказал о четырех проводимых масштабных проверках, по результатам которой прокуроры выявили свыше 250 тыс нарушений и в суды было направлено 22 тысячи исков на общую сумму в 3,5 млрд рублей. Также удалось ликвидировать более 10 тысяч несанкционированных свалок.

"К дисциплинарной ответственности привлечены 60 тыс. человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено 135 уголовных дел", - сообщил Буксман.

Он добавил, что используются вторично лишь 9% твердых отходов, хотя половина мусора — это бумага и металл, которые могут быть переработаны.

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