2018-06-28T15:07:00+03:00
В мире

Fox News: встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки

По данным источника телеканала, время встречи будет известно позже
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в столице Финляндии Хельсинки. Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свой источник, время переговоров будет известно позже в четверг, 28 июня.

Напомним, накануне Трамп заявил, что, скорее всего, проведет встречу с Путиным в ходе своей поездки в Европу. По словам президента США, встреча может пройти после саммита НАТО, который ожидается в Брюсселе 11-12 июля. Трамп назвал наиболее вероятным местом встречи с Путиным Хельсинки. Во время саммита Трамп намерен обсудить с президентом России кризис на Украине и ситуацию в Сирию.

В среду, 27 июня, помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Соединенные Штаты и Россия согласовали время и место проведения встречи двух президентов. Он отметил, что детали мероприятия подробности будут объявлены в четверг, 28 июня.

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