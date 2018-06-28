2018-06-28T19:51:45+03:00
Политика

Коалиция во главе с США признала вину в гибели 939 мирных жителей в Сирии и Ираке

США и их союзники проводят в Сирии и Ираке военную операцию "Непоколебимая решимость" с августа 2014 года
Екатерина БОЛГОВА
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Коалиция США признала вину в гибели мирных жителей в Ираке и СирииКоалиция США признала вину в гибели мирных жителей в Ираке и СирииФото: REUTERS
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Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами признала вину в гибели 939 мирных жителей Сирии и Ирака.

Напомним, с августа 2014 года США вместе с союзниками проводят в Сирии и Ираке военную операцию "Непоколебимая решимость" против террористов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". При этом в Сирии они не получили согласие официального Дамаска. По данным министерства иностранных дел России, операция нарушает международное право. За это время коалиция совершила 29 596 ударов.

"За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции", — говорится в отчете коалиции.

В конце мая количество погибших составляло 892 человека.

Напомним, 22 июня стало известно, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате этого погибли не меньше восьми мирных жителей.

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