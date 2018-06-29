"Бесперспективно": В ГД прокомментировали возможное продление ЕС антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 12:14 2018-06-29T12:14:40+03:00

В нижней палате российского парламента посоветовали Европе проводить собственную внешнюю политику, не оглядываясь на Вашингтон

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Возможное продление на полгода странами-членами Европейского союза, по итогам саммита ЕС, ограничительных мер в отношении России - в Государственной думе назвали бесперспективным шагом.

Как заявил 29 июня член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов, Европа скована влиянием своих заокеанских партнеров и все никак не может вырваться из цепких объятий Вашингтона.

«Очевидно, что если продление санкций произойдёт, то будет сделано против интересов стран Евросоюза под давлением США, которые, к сожалению, не ослабляют хватку и продолжают санкционную политику. Им бы проводить собственную линию, без вашингтона. Поэтому это совершенно бесперспективное занятие — пытаться с помощью санкций склонить Россию к каким-то невыгодным для страны решениям», — сказал Морозов в интервью RT.

Парламентарий Госдумы также добавил, что у Запада неверное представление, что мол в России всем заправляют бизнес-элиты. И надавив на них, можно склонить Москву быть более сговорчивой в вопросах мировой геополитики.

«Они не понимают, что у нас бизнес-элиты не давят на государство», - заключил политик.

Ранее стало известно, что ЕС намерен продлить санкции против России сроком на полгода.