"Бесперспективно": В ГД прокомментировали возможное продление ЕС антироссийских санкций
Возможное продление на полгода странами-членами Европейского союза, по итогам саммита ЕС, ограничительных мер в отношении России - в Государственной думе назвали бесперспективным шагом.
Как заявил 29 июня член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов, Европа скована влиянием своих заокеанских партнеров и все никак не может вырваться из цепких объятий Вашингтона.
«Очевидно, что если продление санкций произойдёт, то будет сделано против интересов стран Евросоюза под давлением США, которые, к сожалению, не ослабляют хватку и продолжают санкционную политику. Им бы проводить собственную линию, без вашингтона. Поэтому это совершенно бесперспективное занятие — пытаться с помощью санкций склонить Россию к каким-то невыгодным для страны решениям», — сказал Морозов в интервью RT.
Парламентарий Госдумы также добавил, что у Запада неверное представление, что мол в России всем заправляют бизнес-элиты. И надавив на них, можно склонить Москву быть более сговорчивой в вопросах мировой геополитики.
«Они не понимают, что у нас бизнес-элиты не давят на государство», - заключил политик.
Ранее стало известно, что ЕС намерен продлить санкции против России сроком на полгода.