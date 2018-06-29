2018-06-29T12:49:23+03:00
Наука

Ученые установили возраст древнегреческой и древнеегипетской косметики

Среди жителей древнего мира были распространены белила, тени и краски
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Оказалось, что косметикой жители Древнего мира начали пользоваться уже 3,5 тысячи лет назад.Оказалось, что косметикой жители Древнего мира начали пользоваться уже 3,5 тысячи лет назад.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Французские ученые установили возраст косметики Древнего Египта и Древней Греции. Для этого специалисты пришлось определить возраст карбоната свинца, найденного в захоронениях на территориях этих стран. Отмечается, что это соединение использовалось древними людьми для изготовления косметических белил вплоть до XVIII века.

Ученые из университета Париж-Сакле разработали технологию, которая позволяет с помощью радиоуглеродного анализа назвать возраст карбоната свинца. Благодаря этому химики смогли исследовать образцы древних белил из деревянных и алебастровых сосудов, которые хранятся в Лувре.

В результате оказалось, что косметикой жители Древнего мира начали пользоваться уже 3,5 тысячи лет назад. При этом отмечается, что изначально египтяне использовали природный белый пигмент церуссит, а потом научились изготовлять его синтетический аналог, передает сайт «Свободная пресса».

Интересно, что в распоряжении древних людей были не только белила, но и такие косметические средства как тени, краски и другие средства, передает Пятый канал.

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