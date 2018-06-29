Москва вводит ограничительные меры по проекту "Миссия Сибирь"
Реализация ежегодного проекта «Миссия Сибирь» по увековечиванию памяти репрессированных литовцев , который осуществляется Литвой на территории России, приостанавливается.
«Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности [посольства] в Литве. Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим», - сказано в заявлении, которое было размещено на сайте посольства РФ в Литве.
Как констатирует посольство, диалог по российско-литовскому межправительственному соглашению о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий заморожен.
Принято решение воздержаться на неопределенное время от выдачи виз гражданам Литвы, которые направляются в РФ в рамках проекта «Миссия Сибирь».
«В последние месяцы со стороны литовских властей наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы... Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», - комментирует МИД России.
Часть денег из бюджета РФ идет на благоустройство и реставрацию мемориалов советских воинов, которые находятся за рубежом. Так, в Литве захоронено около 80 тысяч советских солдат и более 200 тысяч военнопленных.