2018-06-29T13:04:57+03:00
Политика

Москва вводит ограничительные меры по проекту "Миссия Сибирь"

Прекращается выдача виз гражданам Литвы, которые хотят посетить РФ в рамках ежегодного проекта
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Реализация проекта "Миссия Сибирь" приостанавливается.Реализация проекта "Миссия Сибирь" приостанавливается.Фото: EAST NEWS
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Реализация ежегодного проекта «Миссия Сибирь» по увековечиванию памяти репрессированных литовцев , который осуществляется Литвой на территории России, приостанавливается.

«Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности [посольства] в Литве. Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим», - сказано в заявлении, которое было размещено на сайте посольства РФ в Литве.

Как констатирует посольство, диалог по российско-литовскому межправительственному соглашению о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий заморожен.

Принято решение воздержаться на неопределенное время от выдачи виз гражданам Литвы, которые направляются в РФ в рамках проекта «Миссия Сибирь».

«В последние месяцы со стороны литовских властей наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы... Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», - комментирует МИД России.

Часть денег из бюджета РФ идет на благоустройство и реставрацию мемориалов советских воинов, которые находятся за рубежом. Так, в Литве захоронено около 80 тысяч советских солдат и более 200 тысяч военнопленных.

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