Фестиваль болельщиков с начала ЧМ-2018 посетили 5 миллионов человек

СЕГОДНЯ 13:17 2018-06-29T13:17:25+03:00

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Фестиваль болельщиков FIFA в России посетили уже 5 миллионов человек. Генеральный секретать Международной федерации футбола Фатма Самура отметила большое количество посещений и поздравила 11 городов России с высоким уровнем организации мероприятий.

«Уже 5 млн человек посетили фестиваль болельщиков ФИФА в России. Поздравляю 11 принимающих турнир городов с отличной организацией», - написала Фатма Самура в социальной сети Twitter.

Матчи 21 чемпионата мира по футболку принимают 12 стадион из 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самар, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля.

Напоминаем, что сборная Россия впервые за много лет вышла 1/8 финала на чемпионате мира. В воскресенье, 1 июля в 17:00, она сыграет с командой Испании.