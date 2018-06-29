2018-06-29T15:39:15+03:00
Звезды

Crazy in love Бейонсе признана лучшей песней века

Третье место рейтинга занял неофициальный гимн Евро-2008 «Seven nation army» [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Певица БейонсеПевица БейонсеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На первом месте рейтинга лучших трэков XXI оказалась всемирно известная композиция певицы Бейонсе Crazy in love, в записи которой также принял участие ее супруг — рэпер Джей Зи. Альбом «Dangerously in Love» был выпущен в 2003 году. Перезаписанный в 2014 году ремикс песни стала главным саундтреком фильма «Пятьдесят оттенков серого» - первой части знаменитой трилогии.

Beyonce - Crazy In Love ft. JAY Z.

На второй строчке расположилась песня Paper Planes британской исполнительницы M.I.A., которую она показала миру в 2008 году. Тройку лидеров завершила композиция американской рок-группы The White Stripes – Seven nation army.

M.I.A. - Paper Planes.

В первую десятку попали хип-хоп дуэт Kanye West и Pusha T, рэпер Джей Зи, группа Yeah Yeah Yeahs, британская певица Адель, американская группа The Strokes, рэперы Андре Бенджамин и Энтван Паттон, а также новозеландская певица Лорд.

Топ-10 лучших песен 2000-х. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Топ-10 лучших песен 2000-х.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Последнее сотое место рейтинга журнала Rolling Stones лучших песен века заняла композиция «Gasolina» пуэрто-риканского артиста Дэдди Янки, которую он выпустил в 2004 году.

The White Stripes-Seven Nation Army.Official Music Video Directed by Alex & Martin

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