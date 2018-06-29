2018-06-29T14:46:35+03:00
Политика

Минобороны: До конца года восемь Ту-160 и Ту-95МС пройдут ремонт и модернизацию

Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что стратегические бомбардировщики являются важной частью ядерной триады
Денис СУХОВ
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Стратегический бомбардировщик Ту-160Стратегический бомбардировщик Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До конца года компания «Туполев» отремонтирует восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«До конца года планируется отремонтировать восемь таких самолетов. В результате мы сможем продлить сроки эксплуатации стратегических ракетоносцев и повысить их боевые возможности», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Министр подчеркнул, что данные самолеты являются важной составляющей российской ядерной триады, в связи с чем необходимо своевременно проводить их качественный ремонт и модернизацию.

Ту-160 и Ту-95 МС - стратегические ракетоносцы, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

В 2015 году было принято решение о возобновлении выпуска Ту-160 в обновленной версии Ту-160М2. Всего военное ведомство рассчитывает получить 50 таких машин. Их серийные поставки начнутся в 2023 году.

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