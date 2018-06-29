2018-06-29T14:51:34+03:00
Политика

"Почта России" станет акционерным обществом

Соответствующий закон 29 июня подписал президент РФ Владимир Путин
Евгений ЧЕРНЕНКО
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"Почта России" станет непубличным АО со 100% пакетом акций, принадлежащих государству"Почта России" станет непубличным АО со 100% пакетом акций, принадлежащих государствуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайшее время «Почта России» будет преобразована и станет акционерным обществом. 29 июня глава российского государства Владимир Путин подписал закон об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России".

Как следует из документа, который опубликован на официальном портале правовой информации, почтовая служба будет акционирована.

В частности, допускается преобразование предприятия в так называемое непубличное акционерное общество. Управление которым будет целиком на Росимуществе, а 100% акций будут принадлежать государству.

Назначение гендиректора непубличного акционерного общества будет входить в компетенцию совета директоров, члены которого станут назначаться на основании решения правительства РФ по представлению Совета Федерации, Госдумы и Общероссийского профсоюза.

Как говорится в документе, в связи с реорганизацией «Почты России категорически запрещается проводить сокращение численности или штата работников ФГУП.

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