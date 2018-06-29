2018-06-29T15:15:41+03:00
Политика

Украина готова обменяться с Россией заключенными в формате "23 на 23"

Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Фото: Александр Щербак ТАССТатьяна Москалькова и Людмила Денисова. Фото: Александр Щербак ТАСС
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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова подтвердила готовность Киева передать Москве 23 российских заключенных в обмен на такое же количество граждан Украины, отбывающих наказание на территории РФ. Такое заявление было сделано в пятницу, 29 июня, во время пресс-конференции омбудсмена в посольстве незалежной.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции, но в экстрадиции нам отказывает РФ. Мы стремимся забрать их путем политической договоренности. Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем", - сказала Денисова.

Напомним, что речь, вероятнее всего, идет о заключенных из списков, которые ранее были согласованы украинским омбудсменом и ее российской коллегой Татьяной Москальковой. В каждом из этих документов содержатся фамилии 34 человек, передает сайт kp.ru.

Сама Москалькова уже прокомментировала предложение Денисовой, назвав его невыполнимым, поскольку речь идет об осужденных, имеющих гражданство как России, так и Украины. По словам уполномоченной, сначала стороны должны решить вопрос о статусе этих заключенных, а для этого нужно заключить соглашение, передает ТАСС.

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