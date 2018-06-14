Россия и Украина обменялись списками заключенных граждан обеих стран

СЕГОДНЯ 13:37 2018-06-14T13:37:20+03:00

До начала августа омбудсмены планируют посетить каждого из них

Изменить размер текста: A A

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками находящихся под стражей граждан обеих стран. Теперь омбудсменам предстоит посетить места заключения каждого из них.

"Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан России и Украины на территории наших государств состоится в субботу в Омске, ИК-6", - рассказала российский омбудсмен.

Она подчеркнула, что в рамках первого визита ее украинская коллега проверит условия содержания Дмитрия Штыбликова, который был осужден на пять лет лишения свободы за планирование диверсий в Крыму. Также Денисова намерена посетить Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других.

Москалькова, в свою очередь, сначала отправится в Херсон, где содержится под стражей главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Посещение его СИЗО запланировано на 18 июня. Также будут проверены условия содержания активистки "Волонтеров победы" Елены Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, экс-военнослужащего Виктора Агеева и других.

Ожидается, что всех фигурантов обоих списков удастся посетить до начала августа, передает "Интерфакс".

Напомним, что 9 июня между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Петром Порошенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили возможность обмена политзаключенными, передает сайт kp.ru.