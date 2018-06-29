2018-06-29T15:44:36+03:00
Политика

Пентагон разработал "говорящие листовки" для пропаганды

Американцы планируют распространять эти картонки с микросхемами на территории противника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пентагон создал прототип листовки, которая способна передавать короткие пропагандистские аудиосообщенияПентагон создал прототип листовки, которая способна передавать короткие пропагандистские аудиосообщенияФото: REUTERS
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Технические специалисты Командования специальных операций Вооруженных сил США (USSOCOM) создали "говорящие листовки", которые представляют собой картонку толщиной в четыре стандартных листа со встроенной микросхемой. Предполагается, что в будущем это устройство можно будет распространять на подконтрольной противнику территории.

Экспериментальный образец такой листовки способен воспроизводить аудио продолжительностью 30 секунд. Также на ней есть место для нанесения письменного послания.

Сейчас Пентагон ведет поиски компании, которая могла бы доработать их изобретение. Речь идет, в частности, о создании возможности печати таких листовок в боевых условиях, повышении прочности, устойчивости к различным погодным условиям, а также внедрении функции отправления обратного сигнала.

Как сообщает издание Defense One со ссылкой на представителя USSOCOM Райена Брауна, если все указанные требования будут соблюдены, то оборонное ведомство может приступить к разработке листовок для воздействия на отдельные группы или на одного конкретного человека.

На фоне создания таких средств для агитация сами США активно борются против пропаганды. Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что Пентагон выделил 40 млн долларов на реализацию инициатив по противодействию дезинформации со стороны других стран.

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