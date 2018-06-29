Россиянка играла врачам на флейте, пока ей делали операцию на мозге

СЕГОДНЯ 16:55 2018-06-29T16:55:09+03:00

Хирурги должны были убедиться, что удаление опухоли не повлияет на способность говорить или видеть, поэтому оставили пациентку в сознании [видео]

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В ноябре 2015 года россиянка Софья Пинаева упала во время прогулки на велосипеде и вынуждена была пройти обследование в больнице. Тогда у нее и обнаружили глиому правого полушария мозга - злокачественную опухоль, которая долгая время считалась неоперабельной.

Спустя некоторое время девушка все же решилась на операцию и отправилась в одну из клиник австрийского города Грац федеральной земли Штирия. Там ей объяснили, что хирургическое вмешательство будет проведено без общего наркоза. Софья должна была находиться в сознании, чтобы врачи могли убедиться в нормальном функционировании ее мозга.

"Мы тестируем реакции оперируемого на стимуляцию мозга с помощью электрических импульсов. Непосредственная коммуникация с пациентом позволяет нам проверить важные функции мозга, как, например, способность говорить", - пояснил хирург Горд фон Кампе.

Молодая девушка согласилась рискнуть и после того, как ее сначала ввели, а потом вывели из наркоза, она на протяжении почти двух часов исполняла на поперечной флейте произведения Моцарта, Баха и Прокофьева. Все это время врачи наблюдали за реакцией ее тела - мелкой моторикой рук и зрением. Поскольку 28-летняя София преподает музыку и занимается фотографией, для нее было особенно важно сохранить именно эти функции.

Описанная выше операция была проведена еще год назад, однако известно об этом стало лишь недавно. Врачи хотели окончательно убедиться, что процесс восстановления пациентки прошел успешно.

Сама россиянка уверяет, что отчетливо помнит все эти несколько часов операции. По словам девушки, она чувствовала себя отлично уже на следующий день после удаления опухоли.

"Пять дней спустя я уже организовала пикник с друзьями", - передает газета Kurier слова Софии.

Отметим, что практика игры на музыкальных инструментах во время операций становится все более распространенной. Так, летом 2015 года 33-летний бразилец Энтони Кулкамп Диас исполнял на гитаре хиты группы Beatles, пока ему удаляли опухоль головного мозга, а в начале 2018-го хирургов удивлял уже знаменитый в США кантри-музыкант Эдди Эдкок. который страдал тремором (заболевание, которое сопровождается дрожанием рук). Во время внедрения ему в мозг специального электрода исполнитель играл на банджо, передает сайт kp.ru.