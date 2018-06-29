Работа фан-зоны ЧМ-2018 на Воробьевых горах будет ограничена 30 июня из-за непогоды
Работа фан-зоны Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, а также московских парков и зон уличной торговли будет ограничена из-за непогоды. Об этом сообщил в пятницу столичный градоначальник Сергей Собянин.
«К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьевых горах», - говорится в сообщении на странице мэра в Твиттер.
Как стало известно сайту «Комсомольской правды», в субботу в московском регионе ожидается жаркая погода — температура воздуха поднимется до 26-28 градусов тепла. Однако вместе с тем в Москве пройдут сильные дожди с грозами и штормовым ветром.
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