2018-06-29T21:25:33+03:00
Общество

Работа фан-зоны ЧМ-2018 на Воробьевых горах будет ограничена 30 июня из-за непогоды

В субботу в столичный регион придут сильные дожди с грозами
Денис СУХОВ
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Работа фан-зоны ЧМ-2018 на Воробьевых горах будет ограничена 30 июня из-за непогодыРабота фан-зоны ЧМ-2018 на Воробьевых горах будет ограничена 30 июня из-за непогодыФото: Алиса ТИТКО
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Работа фан-зоны Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, а также московских парков и зон уличной торговли будет ограничена из-за непогоды. Об этом сообщил в пятницу столичный градоначальник Сергей Собянин.

«К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьевых горах», - говорится в сообщении на странице мэра в Твиттер.

Как стало известно сайту «Комсомольской правды», в субботу в московском регионе ожидается жаркая погода — температура воздуха поднимется до 26-28 градусов тепла. Однако вместе с тем в Москве пройдут сильные дожди с грозами и штормовым ветром.

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