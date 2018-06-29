В министерстве просвещения РФ прокомментировали выдачу уральским выпускникам грамот с украинской символикой

СЕГОДНЯ 21:46 2018-06-29T21:48:14+03:00

В одном из учебных заведений города Серов по ошибке наградили школьников украинскими грамотами

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В Министерстве просвещения РФ пообещали предпринять меры в связи с инцидентом в одной из школ Серовского городского округа — выпускникам учебного заведения по ошике выдали грамоты с рамкой, имеющей символику Украины.

«Классный руководитель проявила иниц­иативу, изготовила самостоятельно грамот­ы, подписала у дирек­тора школы, но по невнимательности испол­ьзовала рамку, скача­нную из сети Интерне­т, не обратив вниман­ие на украинскую символику», - цитирует представителя ведомства ФАН.

Во избежание подобных ошибок в дальнейшем, министерство планирует запустить специальную электронную базу для учителей, которая будет содержать готовые образцы подобных грамот.

В настоящее время все врученные грамоты с символикой Украины изъяты и заменены. Директор школы принесла публичные извинения и провела служебную проверку, по итогам которой невнимательному педагогу вынесли выговор.