В министерстве просвещения РФ прокомментировали выдачу уральским выпускникам грамот с украинской символикой
В Министерстве просвещения РФ пообещали предпринять меры в связи с инцидентом в одной из школ Серовского городского округа — выпускникам учебного заведения по ошике выдали грамоты с рамкой, имеющей символику Украины.
«Классный руководитель проявила инициативу, изготовила самостоятельно грамоты, подписала у директора школы, но по невнимательности использовала рамку, скачанную из сети Интернет, не обратив внимание на украинскую символику», - цитирует представителя ведомства ФАН.
Во избежание подобных ошибок в дальнейшем, министерство планирует запустить специальную электронную базу для учителей, которая будет содержать готовые образцы подобных грамот.
В настоящее время все врученные грамоты с символикой Украины изъяты и заменены. Директор школы принесла публичные извинения и провела служебную проверку, по итогам которой невнимательному педагогу вынесли выговор.