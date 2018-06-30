Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза на Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 11:48 2018-06-30T11:48:15+03:00

В ведомстве попросили учитывать информацию об этой опасной для человека инфекции при планировании поездок

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной для человека инфекции на Шри-Ланке. Как отметили в российском ведомстве, министерство здравоохранения республики объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза.

Так, по официальным данным, общее число заболевших уже превысило 1520 человек. Причем в федеральной службе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчеркнули, что на самом деле случаев намного больше, так как статистика заболеваемости в стране, как правило, занижена.

Также в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, говорится о том, что каких-либо рекомендаций и запретов на посещение Шри-Ланки в официальных правительственных сообщениях нет, однако информацию о вспышке опасной инфекции стоит учитывать при планировании поездок.

СПРАВКА «КП»

Лептоспироз - инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем. Нередко болезнь протекает с развитием геморрагического синдрома и желтухи.