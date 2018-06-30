Обязательные уроки шахмат введут еще в 75 школах Москвы

СЕГОДНЯ 12:10 2018-06-30T12:10:08+03:00

При этом в настоящее время проект уже реализуется в 326 учебных заведениях столицы

Изменить размер текста: A A

С 1 сентября - с начала нового учебного года - обязательные уроки шахмат введут еще в 75 московских школах. Новый предмет, который должен повысить дисциплину и успеваемость подрастающего поколения, появится в начальных классах.

Причем, как отметил первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким, в настоящее время проект «Шахматы в школе» уже реализуется в 326 учебных заведениях столицы. «В новом учебном году еще в 75 школах Москвы стартуют занятия по шахматам в рамках третьего часа физкультуры», - сказал Ким.

Также он подчеркнул, что преподавать новый предмет будут «не профессиональные шахматисты, а те, кто разбирается в детях». Так, начиная с 2015 года, уже более 1200 школьных учителей Москвы прошли переподготовку и теперь могут обучать младшеклассников игре в шахматы, сообщает официальный сайт Шахматной федерации Москвы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года министр образования и науки Ольга Васильева объявила о том, что в начальной школе появятся уроки шахмат. Тогда отмечалось, что Минобрнауки планирует добавить один урок в неделю.