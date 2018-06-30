Давид Сильва: "Играть против России не менее трудно, чем против Бразилии"

СЕГОДНЯ 18:12 2018-06-30T18:12:35+03:00

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Полузащитник сборной Испании Давид Сильва довольно тепло охарактеризовал команду России перед игрой 1/8 финала чемпионата мира 2018. Футболист признался, что его команду ожидает очень сложный поединок.

- Играть против России будет невероятно трудно. Думаю, не менее трудно, как играть, например, со сборной Бразилии. Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне, - сказал полузащитник сборной Испании Давид Сильва.

Российская команда, напомним, впервые в своей истории пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Наши проведут свой поединок с испанцами завтра, 1 июля. Встреча на стадионе "Лужники" начнется в 17:00 по московскому времени.