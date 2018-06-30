Экс-депутат Верховной Рады назвал причину потери Крыма Украиной

СЕГОДНЯ 18:49 2018-06-30T18:49:00+03:00

По мнению Андрея Артеменко, выход полуострова из состава страны стал следствием преступной бездеятельности и желания Киева избавиться от оппозиционно настроенного электората

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Бывший депутат Верховной Рады Артем Артеменко, некогда предложивший сдать Крым в аренду России, назвал причину выхода полуострова из состава Незалежной.

«Убежден, что Крым мы потеряли исключительно из-за того, что сегодняшняя действующая власть занималась чем угодно — делением портфелей, формированием потоков, но не защитой нашей целостности, нашей территории», - заявил политик в интервью телеканалу Zik.

По его словам, нынешние украинские власти были заинтересованы в потере Крыма, так как вместе с ним избавлялись от оппозиционного электората.

«Естественно, они были бы избирателями других политических сил. Это была умышленная преступная бездеятельность», - добавил Артеменко.

Бывший нардеп стал известен после того, как предложил «план» по нормализации российско-украинских отношений. По данным американских СМИ, инициатива предполагала снятие санкций с Москвы и передачу Крыма в аренду России на срок о 50 до 100 лет. Соответствующий документ поступил в офис тогдашнего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна.

После того, как подробности плана Артеменко были обнародованы, Генпрокуратура Украины возбудила против него дело по статье «Госизмена». Позже политика лишили украинского гражданства из-за наличия у него канадского паспорта. Также Артеменко потерял и депутатский мандат.

В Москве предложение Артеменко о сдаче Крыма в аренду назвали абсурдным, так как полуотсров является российской территорией.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам референдума, на котором такое решение поддержали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

Несмотря на убедительный результаты плебисцита, Киев продолжает пребывать в заблуждении, что Крым отделился «незаконно» и остается украинской территорией.