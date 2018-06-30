Литовский депутат возмутился показом мультфильма на русском языке без субтитров

СЕГОДНЯ 20:57 2018-06-30T21:14:38+03:00

Член фракции «Союз отечества — Христианские демократы» Лауринас Касчюнас обратился с жалобой в государственную комиссию по языку

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Член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас возмутился показом в кинотеатрах мультфильма на русском языке без субтитров.

Соответствующую жалобу депутат направил на имя главы государственной комиссии Литвы по языку Донатасу Смалинскасу.

В ней Касчюнас утверждает, что в кинотеатрах сети Forum Cinemas мультфильм «Два хвоста» можно посмотреть только без субтитров и только на языке оригинала, то есть русском.

«Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях. Такие действия недопустимы, это нарушение законов Литвы», - говорится в релизе, распространенном парламентарием.

Касчюнас подчеркнул, что закон о государственном языке предписывает транслировать в Литве аудиовизуальные программы и кинофильмы или с переводом на литовский язык или с субтитрами на нем.