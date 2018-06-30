Литовский депутат возмутился показом мультфильма на русском языке без субтитров
Член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас возмутился показом в кинотеатрах мультфильма на русском языке без субтитров.
Соответствующую жалобу депутат направил на имя главы государственной комиссии Литвы по языку Донатасу Смалинскасу.
В ней Касчюнас утверждает, что в кинотеатрах сети Forum Cinemas мультфильм «Два хвоста» можно посмотреть только без субтитров и только на языке оригинала, то есть русском.
«Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях. Такие действия недопустимы, это нарушение законов Литвы», - говорится в релизе, распространенном парламентарием.
Касчюнас подчеркнул, что закон о государственном языке предписывает транслировать в Литве аудиовизуальные программы и кинофильмы или с переводом на литовский язык или с субтитрами на нем.