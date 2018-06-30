По факту ножевого ранения преподавателя Бауманки возбуждено уголовное дело
Столичные правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» по факту ножевого ранения преподавателя МГТУ им. Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МВД.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления», - отмечается в релизе.
Задержанный доставлен в отделение полиции, с ним проводятся оперативно-следственные действия.
По информации СМИ, вооруженное нападение произошло в одном из корпусов вуза. Злоумышленник подкараулил преподавателя в туалете, после чего нанес ему несколько ножевых ранений в живот и плечо.
В итоге преподавателю удалось вырваться и позвать на помощь, нападавший тем временем скрылся. Пострадавшего 28-летнего педагога госпитализировали. Прибывшим на место происшествия полицейским он заявил, что не знает нападавшего.