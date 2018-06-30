По факту ножевого ранения преподавателя Бауманки возбуждено уголовное дело

30 Июнь 22:50 2018-06-30T22:52:34+03:00

В столичном управлении МВД сообщили о начале производства по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

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Столичные правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» по факту ножевого ранения преподавателя МГТУ им. Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МВД.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления», - отмечается в релизе.

Задержанный доставлен в отделение полиции, с ним проводятся оперативно-следственные действия.

По информации СМИ, вооруженное нападение произошло в одном из корпусов вуза. Злоумышленник подкараулил преподавателя в туалете, после чего нанес ему несколько ножевых ранений в живот и плечо.

В итоге преподавателю удалось вырваться и позвать на помощь, нападавший тем временем скрылся. Пострадавшего 28-летнего педагога госпитализировали. Прибывшим на место происшествия полицейским он заявил, что не знает нападавшего.