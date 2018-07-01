«Меня не съел медведь»: английский фанат выжил в России и пристыдил британские СМИ

СЕГОДНЯ 07:36 2018-07-01T07:36:56+03:00

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Болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери, вернувшись на родину с чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, пристыдил британские СМИ за недостоверную информацию о РФ. Как заметил фанат, все «страшилки» о медведях, русских хакерах и нападающих на всех подряд российских хулигана оказались выдумкой журналистов, в чем мужчина и убедился на собственном опыте.

Как заявил Мэйбери в соцсетях, он провел в России две недели и… выжил. Более того, болельщик назвал РФ «абсолютно классной страной».

«Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна», - написал английский фанат в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, до начала ЧМ-2018 зарубежные СМИ призывали иностранцев не ездить на турнир и в красках описывали те опасности, которые якобы ждут болельщиков в нашей стране. В частности, английских поклонников футбола пугали «русскими хулиганами». Так, телеканал ВВС даже выпустил фильм под названием «Армия российских хулиганов».

А на днях в британском издании Times вышел материал с заголовком «Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве». Эта статья насмешила российских дипломатов, которые посчитали странным, что газета жалуется на отсутствие англичан в Москве «после того, как она месяцами уговаривала их не ехать в Россию».