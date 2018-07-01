«Сюрприз»: Российские дипломаты посмеялись над публикацией Times о ЧМ – 2018

СЕГОДНЯ 01:24 2018-07-01T01:45:50+03:00

Газета пожаловалась, что на встрече Англии с Колумбией в Москве британских болельщиков будет очень мало

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Опубликованная в британской газете Times статья о том, что на московском стадионе «Спартак», где сборная Англии 3 июля сразится с Колумбией, будет слишком мало болельщиков национальной команды, насмешила российских дипломатов.

Сотрудники посольства России в Лондоне прокомментировали материал с заголовком «Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве» на странице дипмиссии в Twitter.

«Сюрприз: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами уговаривала их не ехать в Россию», - написали дипломаты, проиллюстрировав свое сообщение снимком газетного листа с публикацией.

Сотрудники посольства России в Лондоне посмеялись над публикацией британской газеты TimesФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

В статье говорится о том, что на матч Чемпионата мира с Колумбией Футбольная ассоциация Англии пока продала только полторы тысячи билетов, а у латиноамериканской команды очень многочисленная группа поддержки. Отмечается, что болельщиков англичан на трибунах стадиона «Спартак», которые вмещают более 45 тысяч зрителей, будет в разы меньше, чем колумбийцев.

Ранее сайт kp.ru писал, что британские СМИ задолго до ЧМ – 2018 призывали соотечественников, даже самых ярых футбольных фанатов, не ездить на турнир в Россию, пугая «русскими хулиганами». Телеканал ВВС даже выпустил фильм под названием «Армия российских хулиганов».

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В ответ на фильм ВВС российские болельщики выпустили свой ролик, где призывают фанатов из Великобритании и других стран не верить провокациям и приглашают в Россию в 2018 году.

В клипе российские фанаты с табличками «Не бойтесь, ребят, приезжайте», «Давайте проведем этот фестиваль футбола вместе», призвали англичан не верить пропаганде, и пообещали, что в России всех встретят радушно.

«Если кто-то будет провоцировать, ему скорее всего скажут, иди проспись», - говорит один из российских болельщиков в ролике. «Платить не за что не придется, но уйти просто так, не выпив, тоже будет нельзя», - обещает гостям второй. «Русский медведь, он не страшный», - заключает третий (подробности).