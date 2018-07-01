В Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе»

СЕГОДНЯ 11:21 2018-07-01T11:21:16+03:00

Теперь в стране появилось два новых вида нарушений - «изнасилование по неосторожности» и «половое принуждение по неосторожности»

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В воскресенье, 1 июля, в Швеции вступил в силу новый закон о сексуальных преступлениях. Как пояснили местные правоохранители, вкратце этот закон означает, что «если секс не является добровольным, значит это незаконно».

Таким образом, теперь в скандинавской стране появилось два новых вида нарушений - «изнасилование по неосторожности» и «половое принуждение по неосторожности», максимальное наказание за которые - тюремное заключение сроком четыре года. Стоит отметить, что слово «неосторожность» в данном случае означает отсутствие добровольного согласия.

Помимо этого, новый закон ужесточает наказание за изнасилование с отягчающими обстоятельствами и изнасилование детей: минимальный срок заключения за эти преступления увеличивается с четырех до пяти лет, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, шведские власти задумались о новом законе в связи с ростом сексуальных преступлений в стране. Между тем увеличение числа изнасилований связано с миграционным кризисом в Европе.