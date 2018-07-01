Матч Испания - Россия: в стартовом составе нашей команды появится Кузяев, Дзюба вновь сыграет в атаке

СЕГОДНЯ 15:39 2018-07-01T15:39:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав сборной на игру 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании. Главная неожиданность - впервые на турнире с первых минут сыграет футболист питерского "Зенита" Далер Кузяев. В полузащите вместе с ним будет Александр Головин, который не играл с Уругваем.

Полностью состав нашей команды на игру: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Жирков, Зобнин, Самедов, Кузяев, Головин, Дзюба

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия.