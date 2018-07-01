Матч Испания - Россия: в стартовом составе нашей команды появится Кузяев, Дзюба вновь сыграет в атаке
Стал известен состав нашей команды на игру 1/8 финала чемпионата мира 2018
Форвард сборной России Артем Дзюба.Фото: REUTERS
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Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав сборной на игру 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании. Главная неожиданность - впервые на турнире с первых минут сыграет футболист питерского "Зенита" Далер Кузяев. В полузащите вместе с ним будет Александр Головин, который не играл с Уругваем.
Полностью состав нашей команды на игру: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Жирков, Зобнин, Самедов, Кузяев, Головин, Дзюба
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия.