2018-07-01T15:39:57+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Испания - Россия: в стартовом составе нашей команды появится Кузяев, Дзюба вновь сыграет в атаке

Стал известен состав нашей команды на игру 1/8 финала чемпионата мира 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард сборной России Артем Дзюба.Форвард сборной России Артем Дзюба.Фото: REUTERS
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Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав сборной на игру 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании. Главная неожиданность - впервые на турнире с первых минут сыграет футболист питерского "Зенита" Далер Кузяев. В полузащите вместе с ним будет Александр Головин, который не играл с Уругваем.

Полностью состав нашей команды на игру: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Жирков, Зобнин, Самедов, Кузяев, Головин, Дзюба

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания - Россия.

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