2018-07-02T13:28:12+03:00
В мире

В Хельсинки прибыли два правительственных самолета США

Как пишет финская газета Ilta-Sanomat, пока нет подтверждений тому, имеют ли борты отношение к готовящемуся саммиту Россия-США
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ узнали, что два правительственных самолета США прибыли в ХельсинкиСМИ узнали, что два правительственных самолета США прибыли в ХельсинкиФото: REUTERS
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В аэропорт столицы Финляндии Хельсинки прибыли два правительственных самолета США.

Об этом сообщила финская газета Ilta-Sanomat, опубликовав изображения самолетов с надписью United States of America и американским флагом на хвосте. Отмечается, что самолеты прибыли в хельсинкский аэропорт Вантаа за 15 дней до встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отмечается, что органы внутренних дел не смогли ответить на вопрос, имеют ли самолеты отношение к будущим переговорам.

"У меня нет никакой информации по этому поводу", - заявил представитель полиции. В посольстве США в Финляндии также не стали комментировать событие.

По данным Ilta-Sanomat, ответственные за передвижение и безопасность президентов России и США уже начали работать над условиями для проведения переговоров. Так, со стороны Финляндии этим занимаются полиция и администрация столицы.

Напомним, 28 июня пресс-служба Кремля подтвердила, что встреча Путина и Трампа состоится пройдет 16 июля в Хельсинки.

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