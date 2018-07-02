В Хельсинки прибыли два правительственных самолета США
В аэропорт столицы Финляндии Хельсинки прибыли два правительственных самолета США.
Об этом сообщила финская газета Ilta-Sanomat, опубликовав изображения самолетов с надписью United States of America и американским флагом на хвосте. Отмечается, что самолеты прибыли в хельсинкский аэропорт Вантаа за 15 дней до встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Отмечается, что органы внутренних дел не смогли ответить на вопрос, имеют ли самолеты отношение к будущим переговорам.
"У меня нет никакой информации по этому поводу", - заявил представитель полиции. В посольстве США в Финляндии также не стали комментировать событие.
По данным Ilta-Sanomat, ответственные за передвижение и безопасность президентов России и США уже начали работать над условиями для проведения переговоров. Так, со стороны Финляндии этим занимаются полиция и администрация столицы.
Напомним, 28 июня пресс-служба Кремля подтвердила, что встреча Путина и Трампа состоится пройдет 16 июля в Хельсинки.