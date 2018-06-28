Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля

СЕГОДНЯ 15:11 2018-06-28T15:25:13+03:00

Ожидается, что по итогам переговоров лидеры России и США подпишут итоговый документ

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Долгожданная встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом состоится в понедельник, 16 июля, в столице Финляндии - городе Хельсинки. Такое заявление сделали в пресс-службе Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации главы государства.

Напомним, что это будет первая полноформатная встреча лидеров вне международных мероприятий.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что уже сейчас известно о длительности запланированного мероприятия. Так, в течение нескольких часов Путин и Трамп будут беседовать наедине, а после вместе сядут за обеденный стол. По итогам будет проведена пресс-конференция и подписан совместный документ.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который накануне приезжал к Путину в Кремль, подчеркнул, что Трамп прекрасно осознает необходимость личной встречи со своим российским коллегой, поскольку это соответствует целям обеспечения национальной безопасности государства.

Между тем, отдельные американские чиновники, а также ряд стран выразили беспокойство запланированным саммит. Например, в Лондоне считают, что достигнутые в ходе переговоров договоренности могут подорвать позиции НАТО и привести к отмене ряда совместных военных учений.

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Путин и Трамп встретятся в "удобном" месте

Президент США все же не приедет на футбол в Москву. Его переговоры с президентом России пройдут в "третьей стране". Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который накануне пожаловал в Кремль к Владимиру Путину (подробности).