2018-07-02T13:55:20+03:00
Политика

Путин поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики

Накануне в Мексике состоялись выборы главы государства, победу на которых одержал кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава российского государства направил Обрадору поздравительную телеграмму, в которой отметил, что «в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мексикой».

Российский президент отметил, что в России выступают за развитие отношений с Мексикой. Кроме того, Путин выразил надежду, что после вступления в должность Лопес Обрадор будет уделять необходимое внимание взаимодействию двух государств.

Как сообщал сайт kp.ru, на состоявшихся накануне выборах президента Мексиик победу одержал кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным Национального избирательного института, он опередил своего основного конкурента более чем на 20% голосов избирателей.

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