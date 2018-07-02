Трамп пригрозил ответить ВТО на плохое обращение с США

2 Июль 22:48 2018-07-02T22:48:34+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Всемирная торговая организация на протяжении многих лет "очень несправедливо" относилась к Соединенным Штатам, и если это продолжится, то Вашингтон будет вынужден принять ответные меры. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Белом доме.

"Мы пока ничего не планируем, но, если они не будут к нам относиться должным образом, мы что-нибудь предпримем", - приводит пресс-пул администрации президента США слова Дональда Трампа.

Между тем, напомним, что Белый дом уже планирует внести в Конгресс законопроект, принятие которого позволит американскому лидеру просто игнорировать положения соглашений ВТО и вводить пошлины на импорт товаров даже без получения поддержки парламентариев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще не рассмотренный законодателями проект уже получил название "пердежного". И это не выдумка интернет-пользователей - сокращенное наименование документа "FART Act" в переводе дословно звучит именно так.