Названы 13 лучших летних песен

Музыкальное издание The Fader назвало 13 самых лучших летних песен. В список вошли песни популярных и рэп-исполнителей. Однако на первом месте оказалась композиция из мюзикла «Бриолин» Summer Nights.

Композиция Summer Nights из фильма "Бриолин" с Джоном Траволтой.John Travolta - Olivia Newton John - Summer Nights

Далее автор статьи подбирал песни под которые можно не только отдыхать и веселиться, но и грустить, влюбляться или путешествовать. Издание предлагает провести летние деньки под музыку Bananarama (Cruel Summer), завораживающий голос Ланы Дель Рей (Summertime Sadness), бодрый рэп Lil' Flip ( Sunshine).

Lana Del Rey - Summertime Sadness.

В списке композиции Soak Up The Sun певицы Шерил Кроу, Summer Nights рэпера Lil Rob, Steal My Sunshine группы Len, а также Teenage Dream Кэти Перри.

Katy Perry - Teenage Dream (Official)..

Не забыли в The Fader и о песенке Corona And Lime рэпера Шуэйз, а также о Summertime исполнителя Vybz Kartel. Рекомендуют также включить в свой плейлист на лето композиции It Was A Good Day рэпера Ice Cube, Summer Girls группы LFO и Tonite диджея DJ Quik.